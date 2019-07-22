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Hawaii yerlilerinden teleskop protestosu

1 saat önce

ABD'nin Hawaii eyaletinde yerli halk, takımadaların güneyindeki Büyük Ada'da yapılması planlanan teleskop projesini protesto etti.

Hawaii yerlilerinden teleskop protestosu, System.String[]
ABD'nin Hawaii eyaletinde yerli halk, takımadaların güneyindeki Büyük Ada'da yapılması planlanan teleskop projesini protesto etti.
Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Honolulu'ya bağlı sahil beldesi Waikiki'de toplanan kalabalık, Mauna Kea Dağı'nın zirvesine yapılması planlanan "Otuz Metre Teleskobu" (OTM) ve Mauna Kea Gözlemevi projesine karşı gösteri düzenledi.
Protestocular, Hawaii yerlilerinin kutsal kabul ettiği dağda inşaat yapılmasına karşı çıkan sloganlar attı.
Yaklaşık 1,4 milyar dolara mal olması planlanan Otuz Metre Teleskobu'nun inşaatı için yapılan yer seçimi eyalette tartışmalara sebep olmuştu.
Protestocular geçen hafta inşaat çalışmalarını engellemek için Büyük Ada'da Mauna Kea zirvesine çıkan dağ yolunu kapatmıştı.
ABD, Japonya, Çin, Kanada ve Hindistan'ın katkılarıyla yürütülen proje kapsamında inşa edilecek dev teleskopla evrenin erken oluşum dönemine ait bilgi toplamak üzere, morötesi ve kızılötesi dalga boyutlarında uzay gözlemleri yapılması planlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Ada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:03 Kaynak: AA
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