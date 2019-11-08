Son Dakika Haberleri: Hawaiili adam bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü
Son Dakika Güncel Hawaiili adam bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü

Hawaiili adam bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü

6 saat önce

Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.

Hawaiili adam bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü, System.String[]

Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.

BBC'nin haberine göre, olay, adamın evinin bahçesindeki ağaçları kestiği sırada meydana geldi.

Hawaii polisinden yüzbaşı Robert Wagner, volkanik erimeler sonucu oluşan tünelin yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde olduğunu belirtti.

İtfaiye ekipleri dün tünelde adamın cesedini buldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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