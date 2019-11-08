Hawaiili adam bahçesindeki lav tüneline düşerek öldü
6 saat önce
Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.
BBC'nin haberine göre, olay, adamın evinin bahçesindeki ağaçları kestiği sırada meydana geldi.
Hawaii polisinden yüzbaşı Robert Wagner, volkanik erimeler sonucu oluşan tünelin yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde olduğunu belirtti.
İtfaiye ekipleri dün tünelde adamın cesedini buldu.
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