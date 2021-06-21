Hawks, NBA Doğu Konferansı lideri 76ers'ı eledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers'ı 103-96 yenen Atlanta Hawks, seriyi 4-3 kazanarak Doğu Konferansı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz'dan sonra Doğu'nun zirvesindeki 76ers da play-off'lara veda etti. Hawks, 76ers'a konuk olduğu Doğu Konferansı yarı finali 7. karşılaşmasından galip ayrıldı.

Doğu finalinde Milwaukee Bucks ile karşılaşacak Hawks'un skor yükünü, 27 sayı, 7 ribauntla oynayan Kevin Huerter çekti. Trae Young 21 sayı, 10 asist, John Collins de 14 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

76ers'ta Joel Embiid'in 31 sayı, 11 ribaunt ve Tobias Harris'in 24 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Maça ilk 5'te başlayan Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 2 ribaunt üretti.

Suns, Batı finalinde 1-0 öne geçti

Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers arasındaki Batı Konferansı final serisinin ilk mücadelesini, ev sahibi Suns 120-114 kazandı.

Suns'ın all-star oyuncusu Devin Booker, 40 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle kariyerinin ilk "triple double"ına imza attı. Booker, Steve Nash'ten (2005) beri play-off'larda "triple double" yapan ilk Suns oyuncusu oldu. Deandre Ayton da 20 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.

Clippers cephesinde Paul George 34 sayı, 5 asist ve Reggie Jackson 24 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.