Son Dakika Haberleri: Hayabusa2 inişe geçti: Uzay aracı Ryugu asteroitinden örnekler toplayacak
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Hayabusa2 inişe geçti: Uzay aracı Ryugu asteroitinden örnekler toplayacak

1 saat önce

Japonya'nın geliştirdiği uzay aracı Hayabusa2, dünyamızdan 300 milyon kilometre uzaklıktaki bir asteroite inişe geçti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), aracın yarın Ryugu adlı gök cismine inmesini beklediklerini duyurdu.

Hayabusa2 inişe geçti: Uzay aracı Ryugu asteroitinden örnekler toplayacak, System.String[]
Japonya, Dünya
Japonya'nın geliştirdiği uzay aracı Hayabusa2, dünyamızdan 300 milyon kilometre uzaklıktaki bir asteroite inişe geçti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), aracın yarın Ryugu adlı gök cismine inmesini beklediklerini duyurdu.

Hayabusa2'nin Ryugu'nun yüzeyinden toplayacağı örneklerin Güneş Sistemi'nin ve yaşamın oluşumuna dair ipuçları vermesi bekleniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:22 
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