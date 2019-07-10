Hayabusa2 inişe geçti: Uzay aracı Ryugu asteroitinden örnekler toplayacak
1 saat önce
Japonya'nın geliştirdiği uzay aracı Hayabusa2, dünyamızdan 300 milyon kilometre uzaklıktaki bir asteroite inişe geçti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), aracın yarın Ryugu adlı gök cismine inmesini beklediklerini duyurdu.
Japonya Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:22
'nın geliştirdiği uzay aracı Hayabusa2, dünyamızdan 300 milyon kilometre uzaklıktaki bir asteroite inişe geçti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), aracın yarın Ryugu adlı gök cismine inmesini beklediklerini duyurdu.
Hayabusa2'nin Ryugu'nun yüzeyinden toplayacağı örneklerin Güneş Sistemi'nin ve yaşamın oluşumuna dair ipuçları vermesi bekleniyor.
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