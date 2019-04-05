Son Dakika Haberleri: Hayabusa2 Krater Açmak İçin Asteroit Üzerine Patlayıcı Bıraktı

Hayabusa2 Krater Açmak İçin Asteroit Üzerine Patlayıcı Bıraktı

2 saat önce

Japonya'nın, şubatta Ryugu asteroidine iniş yapan Hayabusa2 uzay aracının, yapay krater oluşturmak için asteroit üzerine başarılı şekilde patlayıcı bıraktığı bildirildi.

Hayabusa2 Krater Açmak İçin Asteroit Üzerine Patlayıcı Bıraktı, System.String[]
Japonya'nın, şubatta Ryugu asteroidine iniş yapan Hayabusa2 uzay aracının, yapay krater oluşturmak için asteroit üzerine başarılı şekilde patlayıcı bıraktığı bildirildi.

Japon Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2 uzay aracının, güneş veya uzay ışınlarına maruz kalmayan daha derin yer altı örneklerini toplama misyonu kapsamında yapay krater oluşturmak üzere asteroit üzerine patlayıcı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, Hayabusa2'nin, 20 kilometre uzaklıktaki ana konumundan alçalarak asteroit yüzeyine 500 metre yukarıdan bakırdan yapılmış "küçük ölçekli darbe ölçer" bıraktığı kaydedildi.

Yüzeye bırakılmasının ardından 40 dakika içinde patlamaya ayarlanan darbe ölçerin taşıdığı bakır patlayıcının büyüklüğünün 2 kilogram ağırlığında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın olacağı alandan ayrılırken kayıt için bir kamera bırakan uzay aracının, herhangi bir darbeden kaçınmak üzere asteroidin diğer tarafına geçebildiği ifade edildi.

JAXA'nın, darbe ölçerin bir krater oluşturup oluşturmadığına ya da nasıl oluşturduğuna ilişkin incelemeler yaptığı aktarıldı.

JAXA, 18 Mart'ta Hayabusa2'nin, 5 Nisan'da Güneş sisteminin oluşumuna dair olası ipuçlarını bulmak için için asteroit yüzeyine 2 kilogram patlayıcı bırakarak krater açacağını duyurmuştu.

Patlamanın ardından uzay aracının, gözlem yapmak için kraterin bulunduğu konuma geri dönmeden önce birkaç hafta bekleyeceği bildirilmişti.

Hayabusa2, 22 Şubat'ta Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmişti. Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:51 Kaynak: AA

Japonya, Güncel
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