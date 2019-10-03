Son Dakika Haberleri: Hayabusa2, Ryugu asteroidine son gezginci aracı gönderdi
Son Dakika Güncel Haber

Hayabusa2, Ryugu asteroidine son gezginci aracı gönderdi

1 saat önce

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

Hayabusa2, Ryugu asteroidine son gezginci aracı gönderdi, System.String[]

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2'nin son gezginciyi, Ryugu'ya 1 kilometre yükseklikten bıraktığı belirtildi.

Gezginci aracın ana görevinin Ryugu'nun çekim gücünün incelenmesi olduğu ifade edildi.

Hayabusa2, Ryugu'ya geçen yıl eylül ayında iki gezginci araç bırakmıştı.

Hayabusa2'nin çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.

Japonya, Kyodo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi
Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu "31 Mart seçimlerinde usulsüzlük" davası: 3 şüpheli hakkında 1'er yıl hapis istemi Sağlık Bakanlığı: Son iki yılda 9 olan kızamık vakası 716'ya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayabusa2, Ryugu asteroidine son gezginci aracı gönderdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]