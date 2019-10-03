Son Dakika Haberleri: Hayabusa2, Ryugu asteroidine üçüncü gezginci aracı gönderdi
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Hayabusa2, Ryugu asteroidine üçüncü gezginci aracı gönderdi

1 saat önce

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.

Hayabusa2, Ryugu asteroidine üçüncü gezginci aracı gönderdi, System.String[]

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.


Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2'nin son gezginciyi, Ryugu'ya 1 kilometre yükseklikten bıraktığı belirtildi.

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Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:16 
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