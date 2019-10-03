Hayabusa2, Ryugu asteroidine üçüncü gezginci aracı gönderdi
1 saat önce
Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.
Japonya'nın uzay aracı Hayabusa2, bir kilometre genişliğindeki Ryugu asteroidine üçüncü ve son gezginci aracı gönderdi.
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2'nin son gezginciyi, Ryugu'ya 1 kilometre yükseklikten bıraktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:16
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