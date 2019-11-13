Son Dakika Haberleri: Hayabusa2 uzaya aracı, Ryugu asteroitinden ayrıldı
Son Dakika Güncel Hayabusa2 uzaya aracı, Ryugu asteroitinden ayrıldı - Son Dakika

Hayabusa2 uzaya aracı, Ryugu asteroitinden ayrıldı

6 saat önce

Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitinden ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.

Hayabusa2 uzaya aracı, Ryugu asteroitinden ayrıldı, System.String[]

Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroitinden ayrılarak Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı.

Kyodo'nun haberine göre, Japon Uzay Araştırma Ajansından (JAXA), Hayabusa2'nin yerel saatle 10.05'te Ryugu asteroitinden ayrıldığını, gelecek yıl kasım ya da aralıkta Dünya'ya varmasının beklendiğini açıkladı.

Daha önce yıl sonuna kadar astroitte kalması planlanan Hayabusa2'nin görevlerini başarıyla tamamlaması üzerine, daha erken geri dönüş yolculuğuna başlatıldığı kaydedildi.

JAXA'nın yöneticileri Makoto Yoshikawa ve Yuiçi Tsuda, Hayabusa2'ye zorlu görevleri yerine getirdiği için teşekkür etti ve minnettar oldukları Ryugu asteroitinden ayrılmaktan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Tanegaşima Uzay Merkezinden 2014'te fırlatılan Hayabusa2, Ryugu'ya geçen yıl haziranda ulaşmıştı.

İki kez Ryugu'nun yüzeyine inen Hayabusa2'nin buradan topladığı kaya örneklerinin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutması bekleniyor.

Japonya, Kyodo, Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayabusa2 uzaya aracı, Ryugu asteroitinden ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]