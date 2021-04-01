HAYAD'dan Afrin'de günlük 2 bin 500 kişiye çorba dağıtımı - Son Dakika

Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) Suriye'nin Afrin bölgesindeki kamplarda günlük 2 bin 500 kişilik çorba dağıtılıyor.

Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, Kırıkhan'daki dernek yemekhanesinde pişen çorbaların, Afrin ve Cinderes beldesindeki AFAD koordinesinde kurulan kamplara gönderildiğini kaydetti.

Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana dağıtımın sürdüğünü kaydeden Vardı, "Günlük olarak Suriye'ye gönderilen çorbalar Afrin ve Cinderes bölgesinde zeytin ağaçları altında çadırlarda kalan Suriyelilere dağıtılıyor. Derneğimiz kış çalışmaları kapsamında başlattığı söz konusu günlük 2 bin 500 kişilik çorba dağıtımını ramazan ayına sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Türk bayrağının dalgalandığı her yerde yardım çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Vardı, ramazan ayında da toplam 100 bin kişilik iftar hazırlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.