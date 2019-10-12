Hayal Deniz 3 yaşında!
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Ege Üniversitesi Hemotoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören Hayal Deniz Söz, Küba'da gördüğü tedavi ile hayat mücadelesini kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:31 Kaynak: Bültenler
Önceki ay evine dönen Hayal 3. Yaş gününü Başkan amcasıyla beraber kutladı. Foça Belediye Başkanlığı Makamında yapılan yaş gününde kesilen pastanın ardından Hayal, Başkan Fatih Gürbüz ile birlikte resim yaptı ve oyuncaklarıyla oynadı.
Doğum günü sonrası konuşan Gürbüz; '' Küba'dan iyi haberlerle dönen kızımız Hayal Deniz Söz' ün 3. yaş gününü kutladık. Bu süreçte inancını bir an olsun kaybetmeyen annesi Dilara Aydın Söz' e ve ailesine selamlarımı sunuyorum. Hepimize geçmiş olsun.'' dedi.
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