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Hayal Edin Gerçekleştirelim ile inovatif proje fikirleri gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika

Hayal Edin Gerçekleştirelim ile inovatif proje fikirleri gerçeğe dönüşüyor

03.06.2021 14:24
Hayal Edin Gerçekleştirelim ile inovatif proje fikirleri gerçeğe dönüşüyor, System.String[]

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen, üniversitelilerin fikirlerini gerçekleştirmeye odaklanan Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal inovasyon proje fikirleri yarışmasının kazanan projeleri belli oldu.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen, üniversitelilerin fikirlerini gerçekleştirmeye odaklanan Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal inovasyon proje fikirleri yarışmasının kazanan projeleri belli oldu.

KKB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 64 farklı üniversiteden, yaklaşık 700 projenin kıyasıya yarıştığı Hayal Edin Gerçekleştirelim'de birincilik ödülünün sahibi Tozlaşsın Doğa Dönüşsün projesi ile Dilek Çelik oldu.

Salgın dolayısıyla KKB Youtube hesabı üzerinden gerçekleştirilen ödül töreninde 30 bin TL tutarındaki birincilik ödülünün sahibi Dilek Çelik'in Tozlaşsın Doğa Dönüşsün projesi oldu.

Türkiye genelinde 64 farklı üniversiteden, yaklaşık 700 projenin başvurduğu yarışmada 20 bin TL tutarındaki ikincilik ödülünü Ahududu projesi ile Mehmet Güler almaya hak kazandı.

15 bin TL tutarındaki üçüncülük ödülü ise Cihan Yurtsever, Hüseyin Emirhan Akkuş ve Yasin Tüfekçi'nin Torpak projesine verildi.

10 bin TL tutarındaki Findeks özel ödülünün sahibi ise Levin projesi ile Elif Kaya oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdür V. Veysel Sunman, şunları kaydetti:

"Kredi Kayıt Bürosu olarak, Hayal Edin Gerçekleştirelim ile bundan tam 8 yıl önce; üniversiteli gençlerle birlikte; çağdaş, yaratıcı ve kendisine olduğu kadar topluma da değer katmayı hedefleyen bir platform oluşturmak amacıyla yola çıktık. Bugün ise binlerce yaratıcı projenin ufuk açtığı ve değer yarattığı büyük bir organizasyona dönüştük. Türkiye'nin üniversitelerarası en geniş kapsamlı yarışmalarından Hayal Edin Gerçekleştirelim ile geleceğimizi şekillendirebilecek değerde binlerce projenin bugüne kadar sesi olabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan değerli jüri üyelerimiz öğretim görevlisi, gazeteci, yazar Fatoş Karahasan, iletişim uzmanı Fügen Toksü, senarist, oyuncu Can Yılmaz, sivil toplum gönüllüsü İbrahim Betil, iş insanı, girişimci Özlem Denizmen, gazeteci Yasemin Salih'e teşekkürlerimizi sunmak isteriz. KKB olarak yalnızca bir hayal ile dünyanın değişebileceğine inanıyor ve gençlerimizi inandıkları yolda destekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışması ile sosyal inovasyona katkıda bulunacak parlak fikirleri dönüştürmeyi ve topluma kazandırmayı hedefliyoruz."

Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hayal Edin Gerçekleştirelim ile inovatif proje fikirleri gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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