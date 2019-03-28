Hayal Etmek Başarmanın Yarısıdır, Biz Hayal Ettik Başardık"

AK Parti Marmaris
İlçe Başkanı Osman Ülgen, hayal etmenin başarmanın yarısı olduğunu belirterek, "Biz hayal ettik, başardık.12 Ay Turizm hayal değildir."dedi.
Ülgen, ilçe binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlere yaklaştıkça siyasi rakiplerinin karalama ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini söyledi. CHP
yöneticileri tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy tarafından açılışı yapılan Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı
'ya ait Grand Yazıcı Club Turban Otel'in Termal
tesislerin kayda değer termal özelliklerine sahip olmadığı iddia edildiğini aktaran Ülgen, şöyle konuştu:
"Bahsi geçen Termal suyun tüm verileri mevcuttur. CHP tarafından tam bir araştırma yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek yapılan bir açıklamayla kamuoyu yanıltılmak istenmektedir. Bu açıklamayı yapmadan önce, bu değerler ve termal suyunun belgelerine dair bilgileri termal kaynağın sahibi olan Hakan Beyaz
ve Termal tesisin sahibi Serkan Yazıcı'dan istemek yerine MTA'nın 2012 yılındaki raporundan yola çıkılmış, 2012 sonrasında Serkan Yazıcı'nın kendi girişimleriyle yapılan çalışmaların sonuçları dikkate alınmamıştır. Turizm Bakanının katılmasıyla birlikte açılan günlük 300 ton su kapasitesine sahip ve 6 adet havuzlu tesisin hizmete alındığı günde, bu açıklamanın yapılması çok büyük bir talihsizlik olmuştur."
Özelliklerine bakıldığında Türkiye
'nin en değerli suyunu değersizleştirmek için yalan yanlış bilgilerle, insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylemelerinin kabul edilemeyeceğini aktaran Ülgen, siyasi amaçlar uğruna bu tarz belgesiz, bilgisiz konuşmanın doğru olmadığını dile getirdi.
Termal suyun tuzlu su olduğu ve bilimsel olarak termal su olmadığını beyan etmelerinin ise tam anlamıyla bilmemezlik olduğunu vurgulayan Ülgen, "Bu raporlar Sağlık Bakanlığı
ve üniversitelerle yapılmakta sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak termal tesis belgesi alınmaktadır. Bu aşamaların tamamı yapılmıştır. Bu tesis artık hem Marmaris'in hem de Güney Ege
'nin ilk termal tesisi olmuştur." diye konuştu.
Ülgen, Grand Yazıcı Club Turban Oteli'nde çıkan suyun, sondajının yapıldığını ve resmi kurumlardan onaylı olduğunu bildirdi.
Marmaris Belediye Başkanı Adayı Yazıcı'nın insanları yanılttığını, hayal sattığını iddia edenleri suyun tüm teknik analizleri ve verilerini sunmak üzere davet ettiklerini anlatan Ülgen: "Adayımızın projeleri karşısında CHP'li rakiplerin zorlandıklarını gözlemliyoruz. Hayal etmek başarmanın yarısıdır, biz hayal ettik başardık. 12 Ay Turizm hayal değildir. Kendilerine de buradan söz veriyoruz.. Bize oy verselerde vermeselerde 12 ay turizm Marmaris'te yapılacaktır. Martın sonu olan baharın yazın habercisi olduğunu hatırlatır, yaptıkları açıklamaların bundan sonra gerçekle örtüşmesini temenni ediyoruz."diye konuştu.