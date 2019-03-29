Son Dakika Haberleri: Hayal Ettikleri Oyuncaklara Kavuştular

Hayal Ettikleri Oyuncaklara Kavuştular

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy'de ilkokul öğrencileri hayal ettikleri oyuncaklara kavuşmanın sevincini yaşadı.

Hayal Ettikleri Oyuncaklara Kavuştular, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeniköy'de ilkokul öğrencileri hayal ettikleri oyuncaklara kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yeşilyurt Devlet Hastanesi doktorlarından Mahmut Coşkun, aile doktoru olarak ayda bir defa gittiği Yeniköy'de öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi. Çocukların not kağıtlarına yazdıkları oyuncak ve giysi taleplerini sosyal medya hesabından paylaşan Coşkun'un çağrısı cevapsız kalmadı. Çocukların isteklerini yerine getirmek isteyen yardımseverlerin katkılar ile oyuncaklar, tablet ve giysiler temin edildi. Hediye paketlerine konulan oyuncaklar öğrencilere sınıflarında hediye edildi. Hayallerindeki oyuncaklara kavuşmanın sevincini yaşayan öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Tokat, Yeşilyurt, Yeniköy, Güncel
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