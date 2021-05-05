Hayal gözüyle bakılan proje hayat buldu! - Son Dakika

Hayal gözüyle bakılan temiz içme suyu projesinde isale hattı, arıtma tesisi ve depo inşaatı sürüyor.

Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede önemli mesafe kat edildi. Başkan Yalçınkaya da beraberinde Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile beraber Akçakale ve Harran'a su getirme amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü Ağveren bölgesine gitti. İlçeye 55 km. mesafedeki bölgeye inşa edilen artıma tesisi ve depo inşaatını inceledi.

BAŞKAN YALÇINKAYA: İÇME SUYU SORUNU BİTTİ

1 yıla kadar ilçeye temiz su kazandırılacağını ümit eden Başkan Yalçınkaya konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca Akçakale'nin modern İlçe olma noktasında içme suyu olmazsa olmazdır. Bulunduğumuz saha Ağveren köyü, Urfa merkez. Burada derin kuyulardan temin edilen arıtma suyu 150 yıl Akçakale'ye yetecek şekilde planlandı. Burada 6 metre yüksekliğinde bekletme havuzu ve yaklaşık 150 bin tonluk da biriktirme alanı. Buradan Akçakale'ye ve köylerine su pompalanacak. Bu Akçakale'nin her şeyi. Su hayattır. Su olmadan bir şey olması mümkün değil. Maalesef GAP sulamaları ile beraber nitratlı gübrelerden sonra sahada içilecek su kalmadı. Bu yapılan tesis, temiz su ile beraber Akçakale'nin geleceği teminat altına alındı. Suyla beraber Akçakale'nin geleceği aydınlandı. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl bu mevsimde Akçakale'ye suyun varması da muhtemel. Dağıtım ihalesi de yapıldı. Firma da dağıtımını ilçemizde yapacak. Akçakale'nin içme suyu sorunu inşallah bitti. Doğal gazın da temelini attık. Ana yol da inşallah yakın bir tarihte tamamlanıp bitirilecek. Burada hedeflediğimiz modern, yıldız Akçakale, sınırda mükemmel bir ilçe. Bu hedeflerimizin hepsine vardık."

"İSTİHDAMA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Bundan sonraki öncelikli hedefinin ekonomik kalkınma olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçınkaya "İnşallah önümüzdeki dönemde istihdam projelerine, işsizlik ile ilgili yatırımcılara ve yatırımlara ağırlık vereceğiz ki insanımızın bir nebze yüzü gülsün. Evine ekmek götürebilsin. Bütün bu tesislerimizin insanlarımıza, bölgemize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum" dedi.

Başkan Yalçınkaya incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.