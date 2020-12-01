Bugün Amgen ve Gensenta, ülkemizde biyoteknoloji ve biyobenzer ilaç alanında binlerce hayata dokunuyor. Peki ya çalışanları, onlar bu yolculuğu nasıl tanımlıyor, neler deneyimliyor? Amgen Türkiye ve Gensenta'nın işveren markası yolcuğunu ve markanın vadettiği değeri anlatan "Hayal Gücüyle Geleceğe, Bilimle Gerçeğe" sloganının doğuşunu Amgen Türkiye ve Gensenta İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Kozcağız anlatıyor:

"Öncelikle işveren markamızın tamamen çalışanlarımızın ortaya çıkardığı bir ürün olduğunu belirtmek isterim. İşveren marka vaadimizi çalışırken, Amgen Türkiye ve Gensenta'da nasıl bir çalışma deneyimi yaşıyoruz ve bu yaşadığımız deneyimi en iyi ifade eden duygu nedir anlamak için bazı odak grup çalışmaları yaptık. İşveren markası konusunda deneyimli bir danışman ile birlikte hem mevcut hem de daha önce şirketlerimizde çalışmış ve şu an farklı bir kariyer yolculuğunda olan arkadaşlarımız ile görüşmeler yaparak Amgen ve Gensenta'da nasıl bir çalışma deneyimi yaşadıklarını ve bu deneyimin hayatlarına ve kariyer hedeflerine nasıl hizmet ettiğine dair görüşlerini aldık. Ayrıca bununla yetinmeyip yakın çalıştığımız iş ortaklarına da buradaki çalışma kültürünü nasıl tarif edeceklerini sorduk. Bu görüşmelerden çıkan sonuçlar işveren marka vaadimizin temel taşlarını oluşturdu. Bunun üzerine, güzel bir iletişim çalışması yaparak yaşanan deneyimi, çalışma kültürünü en iyi anlatan birkaç ifadeyi anket yoluyla çalışanlarımıza sorduk ve onlardan Amgen ve Gensenta'da olma amaçlarını en iyi anlatan alternatifi seçmelerini istedik. 'Hayal Gücüyle Geleceğe, Bilimle Gerçeğe' çalışanlarımız tarafından en çok oy alan ve seçilen marka vaadi oldu.

ÖNCELİKLİ DEĞERİ BİLİM OLAN BİR KÜLTÜRDE ÇALIŞIYORUZ

Sürecin en başından beri öncelikli hedefimiz sadece bir slogan oluşturmak olmadı. Bu süreci çalışanlarımız ile birlikte oluşturduğumuz bir hikayeye dönüştürmek istedik. 'Hayal Gücüyle Geleceğe, Bilimle Gerçeğe' aslında bizim değerlerimizin ve var olma amacımızın bir yansıması. Bilim odaklı olmayı var olma amacının merkezinde tutan bir kültürde çalışıyoruz. Bilimin ışığında hareket ederken hayal gücümüzü kullanıyoruz. İnsanlık tarihine de baktığınızda her şey hayal ederek başlıyor; insanoğlu önce hayal ediyor ve doğa bilimlerini kullanarak hayalini gerçekleştiriyor. Amgen ve Gensenta'da biz de hayallerimizi bilimin ışığında gerçekleştirmek için pek çok fırsat sunuyoruz.

97 YILLIK BİR İLAÇ ŞİRKETİNİN MİRASINI VE BİLGELİĞİNİ TAŞIYORUZ

Bütünsel olarak bakıldığında bir şirketi ayakta tutan ve başarılı kılan en önemli unsur kültürü ve o kültürü yaşatan çalışanlarıdır. Bu bakış açısıyla biz, hastalara hizmet etmek gibi çok değerli bir amacın etrafında toplanan ve bu amaç uğruna çalışırken birbirinden güç alan bir takımız. Bunu yaparken hem biyoteknoloji gibi ilaç sektörünün geleceği diyebileceğimiz bir alanda çalışıyoruz, hem de kendi topraklarımızdan çıkan 97 yıllık bir ilaç şirketinin mirasını ve bilgeliğini taşıyoruz. Bu ikisini bir araya getirmek, uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak çok kıymetli. Tam da bu nedenle üretimden sahaya tüm çalışanlarımızın buradaki deneyimlerinden kazandıklarının ayrıştığını düşünüyorum."

AMGEN VE GENSENTALILAR ANLATIYOR:

Sevan Gürün

"Ben uzun yıllar kurumsal hayata mesafeli durdum, akademisyen olarak çalıştım. O dönem Gensenta'dan teklif geldiğinde görüşme yaptığım direktörüm, 'Biz milyonlarca kutu ilaç üretiyoruz, buradaki çabalarınla her gün binlerce eve girecek, emeklerinin somut karşılığını almanın mutluluğunu yaşayacaksın' demişti. Kararımı değiştiren bu cümle oldu, iyi ki de yapmışım."

Gaye Erkan

"Ben aslında eczacıyım. Ama farklı nedenlerle mesleğimi yapmayı tercih etmedim. Bugün Amgen'daki görevim dolayısıyla ilaçlarımızla binlerce hayata dokunduğumuzu biliyorum ve artık 'İyi ki de eczacılık okumuşum' diyorum."

Onur Öcalan

"Yaklaşık 6 yıl Avustralya'da yaşadım. O dönem de Amgen'ı takip ediyordum, çünkü orada da çok itibarlı bir biyoteknoloji şirketi idi. Türkiye'ye döndüğümde de bu çatı altına çalışmaya başlamak bana hem büyük mutluluk verdi hem de onlarca ülkeden farklı iş arkadaşı kazandırdı."

Erkan Demiral

"Oğlum bebeklik döneminde dört ciddi ameliyat geçirdi. Ben, işte o zaman insanın çalıştığı yerin ne kadar önemli olduğunu anladım. Ameliyat olacak oğluma kan vermek için sıraya giren takım arkadaşlarım, ilgisini hiç esirgemeyen ve aylara varan işe gelemeyişimi bir gün olsun sorun etmeyen yöneticilerim, bizde takım olmak böyle bir şey işte!"

Sena Uzun

"Mevcut işimin yanı sıra bir ilaç lansmanı projesinde çalışıyorum. Beni en çok etkileyen 'doğru hastaya, doğru ilaç' kültürünün adeta herkesin DNA'sına işlemiş olması. Tüm adımlar buna göre tasarlanıyor, 'ilaç bir kişinin hayatına da dokunsa, biz amacımıza ulaşmış oluyoruz' hissiyle çalışmak, üretmek çok motive edici."

Alp Benlican

"'Belki başka bir yerde olsam, kendime kalsa daha iyi olur' diyebileceğin bir öneriyi burada paylaşmak mümkün oluyor, fikrine saygı duyulacağını biliyorsun. Fikirlerimizi tartıştığımız, bazen birbirimizi ikna ettiğimiz ve sonunda gerçekleştiklerini gördüğümüz bir kültürde çalışmak çok değerli."

Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

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