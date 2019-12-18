"Hayal Kermesi" şehit çocukları yararına açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hayal Kermesi' şehit çocukları yararına açıldı - Son Dakika

"Hayal Kermesi" şehit çocukları yararına açıldı

6 saat önce

Bakırköy'de, geliri Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğine bağışlanacak kermes düzenlendi.

Bakırköy'de, geliri Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğine bağışlanacak kermes düzenlendi.

Şehit çocuklarına destek olmak ve hayallerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak için hazırlanan Hayal Kermesi (ZYFEST), farklı sektörlerde hizmet veren 100 firmanın katılımıyla WOW İstanbul Hotel Yeşilköy'de açıldı.

Kermesin açılış kurdelesini İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya ve Bakırköy Kaymakamı Nazmi Günlü'nün de aralarında bulunduğu isimler kesti.

Butikten züccaciyeye, takıdan kozmetiğe birçok ürünün satışa sunulduğu kermeste pek çok ürün indirimli satılıyor.

Ünlü isimlerin de markalarıyla stant açtığı kermesi gezen katılımcılar destek için alışveriş yaptı.

Organizatör Zeynep Turan, kermesin kar amacı güdülmeyen sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Festivallerde engelli çocuklara, yetim çocuklara ve şehit ailelerine yardım ediyoruz. Bu da 'hayır kermesi' adı altında benim 16. kermesim." dedi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya da derneğin 81 ilde şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek üzere kurulduğunu anlatırken, bir yılda 26 şehirde 56 çocuğun hayalini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kermesin cumartesi günü saat 22.00'ye kadar açık olacağı bildirildi.

Yeşilköy, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki ünlü doktor arasında velayet savaşı!
İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle

Son Dakika Haberleri
19:55 Dışişleri'nden Hollanda'ya 'FETÖ' tepkisi - Son Dakika
19:55 Bursa kazada ölen kadın, gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
19:54 Buca'da engelliler için KPSS eğitimi başladı - Son Dakika
19:52 Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Son Dakika
19:48 Gümüşhane'de Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:57:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hayal Kermesi" şehit çocukları yararına açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]