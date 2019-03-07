Hayal kırıklığının adı: Loris Karius

Beşiktaş
'ın sezon başında Liverpool
'dan kiraladığı Loris Karius
, büyük beklentilerle kaleye geçmesine karşın istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Süper Lig ve UEFA Avrupa
Ligi'nde çıktığı 25 resmi maçta 35 gol yiyen Alman kaleci, şu ana kadar takıma ekstra katkı sağlamaktan oldukça uzak bir görüntü çizdi.
Geçtiğimiz sezon Liverpool'da menajer Jürgen Kloop'un güvendiği isimlerden biri olan ve takımın Şampiyonlar Ligi yolculuğunda önemli performanslar sergileyen Karius için, Real Madrid
'e kaybedilen final maçındaki hatalar ve şanssızlıklar sonrası her şey tersine döndü. Mental anlamda gerileyen ve Anfield'daki meşhur "Kop Tribünü"nün yoğun eleştirilerinden nasibini alan 25 yaşındaki kaleci, transfer dönemin son günlerinde Beşiktaş'a kiralandı. Finalde hayal kırıklığı yaşatmasına karşın profesyonel kariyerindeki genel performansıyla kalitesini ispatlayan Karius, büyük bir beklentiyle Beşiktaş kalesini devraldı.
Ancak aradan geçen altı ayı aşkın sürede Karius, yaptığı kurtarışlardan ziyade maç içinde yaşadığı konsantrasyon kayıplarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Alman kalecinin formsuz görüntüsü istatistiklere de net biçimde yansımış durumda. Öyle ki 25 yaşındaki kaleci, düzenli forma giymeye başladığı 2013-14 sezonundan bu yana en kötü dönemlerinden birini Beşiktaş’ta geçiriyor. Beşiktaş'ta her 64 dakikada bir kalesinde gol gören Karius, en son 2014-15 sezonunda Mainz kalesini korurken bu kadar kötü bir karneye sahipti.
Loris Karius'un sezon bazında performansı
Sezon
Oynadığı Takım
Maç Sayısı
Oynadığı Dakika
Yediği Gol Sayısı
Yediği Gol Başına Geçen Dakika
2013-14
Mainz
26
2340
36
65
2014-15
Mainz
36
3112
49
64
2015-16
Mainz
36
3240
44
74
2016-17
Liverpool
16
1440
16
90
2017-18
Liverpool
33
2970
31
96
2018-19
Beşiktaş
25
2250
35
64
Fabri'yi arattı, Runje'nin gerisinde
Loris Karius, son dönemde Beşiktaş'ta forma giyen yabancı kaleciler arasında en kötü istatistiğe sahip isim olarak dikkat çekiyor.
Sezon başında Beşiktaş'tan Fulham
'a transfer olan Fabri, siyah-beyazlılarda geçirdiği iki sezonda toplam 87 maça çıkmış ve kalesinde 94 gol görmüştü. Bu süreç boyunca 83 dakikada bir kalesinde gol gören İspanyol file bekçisi, toplam 27 maçta rakiplere gol izni vermemişti.
Siyah-beyazlıların "feda sezonu" olarak adlandırdığı 2012-13 sezonunda kaleyi koruyan Allan McGregor da 26 maçta 39 gole engel olamamış ve her 60 dakikada bir kalesinde gol görmüştü.
2006-07 sezonunda yediği hatalı gollerle akıllarda kalan Vedran Runje ise yediği gol başına kalede geçirdiği dakika kıstasında Beşiktaş'ın son dönemdeki en iyi kalecisi konumunda. Siyah-beyazlılar ile 42 maça çıkan ve 39 gol yiyen Runje, her 98 dakikada bir gol yeme ortalamasına sahipti.
Alperen DELİBAŞ