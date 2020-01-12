Hayal kutusu ile çocukların hayalleri gerçekleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayal kutusu ile çocukların hayalleri gerçekleşiyor - Son Dakika

Hayal kutusu ile çocukların hayalleri gerçekleşiyor

6 saat önce

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla kırsal mahallelerdeki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için, her okula 'Hayal Kutusu' yerleştirdi.

Hayal kutusu ile çocukların hayalleri gerçekleşiyor, System.String[]

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla kırsal mahallelerdeki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için, her okula 'Hayal Kutusu' yerleştirdi. Bu kapsamda 50 kişilik ilk grubun sinema ve pizza hayali ekipler tarafından gerçekleştirilirken, Başkan Kuş da çocuklara eşlik etti.


Eyyübiye Belediyesi yine bir ilke imza atarak kırsal mahalledeki çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen 'Eyyübiye İyilik Merkezi' okullara 'Hayal Kutusu' yerleştirerek, çocuklara hayallerini soruyor. Tüm kırsal mahalle okullarında hayata geçirilen uygulama ile çocukların hayalleri ekipler tarafından hayata geçiriliyor. İlk uygulama kapsamında 50 kişilik öğrenci grubunun sinemaya gitmek ve pizza yemek hayali ekipler tarafından gerçekleştirilirken, Başkan Kuş da uygulamaya eşlik edip, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a ve ekibine teşekkür etti. İyilik Merkezi çalışmaları kapsamında bugüne kadar 7 kırsal okula kitap, kırtasiye ve oyuncak dağıtımı da yaptı.


Hayal Kutusu projesi ile çocuklara hayallerini sorduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Hayal kutusu projemiz vardı. Çocuklarımıza sorduk hayaliniz nedir diye? Çocuklarımız da sinemayı seçtiler, pizza yemeyi, gezmeyi seçtiler. Biz de kırsaldaki mahallerimizden başladık ve çocuklarımızın bu taleplerini yerine getirdik. Bugün çocuklarımız ile birlikte hem sinema keyfi yaşadık hem de pizza yeme keyfimiz oldu. Çocuklarımıza Şanlıurfa'yı ve Eyyübiye'yi gezdirdik. Bu etkinliklerimiz bütün mahallelerimizde devam edecek inşallah. Yıl sonu itibari ile hem kırsal hem de merkez mahallemizdeki çocuklarımızın hayallerini yerine getirmiş olacağız" dedi.


Öğretmenler de Başkan Kuş'a ve Eyyübiye İyilik Merkezine teşekkür ederek, "Allah başkanımızdan razı olsun. Hayal Kutusu ile çocuklarımızın hayallerini gerçekleştiriyorlar. Başkanımıza ve bu projede emek gösteren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:25 Kaynak: İHA
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