Platinum Açık Hava Sineması'nda Hayal Ortağım ile görme engellilere özel sesli betimleme

Turkcell Platinum sponsorluğunda Platinum Açık Hava Sineması etkinliklerinde, görme engelli bireylerin de özgürce takip edebilmelerine olanak tanımak için Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimleme hizmeti sunulacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'e kadar sürecek olan etkinlikte görme engelli seyirciler, Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde Joker, Tenet, Black Panther gibi son dönemin popüler filmlerini ilk defa sesli betimleme desteği ile hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip edebilecekler.

Turkcell'in görme engelli bireylere yönelik geliştirdiği Hayal Ortağım uygulaması, Turkcell Platinum sponsorluğunda düzenlenen Platinum Açık Hava Sineması etkinliklerinde de kullanılacak. Uygulama üzerinden verilen sesli betimleme desteği sayesinde görme engelliler, 1 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte gösterilecek filmleri Hayal Ortağım üzerinden hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan takip edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell'in sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin temelinde insan hayatına dokunmak ve fark yaratmak olduğunu belirterek, " Türkiye'nin Turkcell'i olma vizyonumuzla müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz ürün ve dijital servislerimiz aracılığıyla toplumumuzdaki tüm bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımı için teknoloji üretmek ve teknolojinin kaldıraç etkisiyle toplumsal fayda yaratmak için büyük özveri ile çalışıyoruz. Birçok sinema yapımını ilk kez sesli betimleme özelliği ile görme engelli bireylerin beğenisine sunuyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz ve dünyalar onların olsun diye benzer örnekleri çoğaltmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında 2019 yapımı Joker, yönetmen Christopher Nolan'ın son filmi Tenet, Venom ve Blade Runner 2049 gibi birçok aksiyon filmi, ilk kez sesli betimleme özelliği sayesinde görme engellilerle buluşacak.

Cihazlara ücretsiz yüklenebiliyor

Etkinliği takip edecek olan görme engelliler, filmlerin sesli betimlemelerine, operatör bağımsız ve ücretsiz olarak kullanılabilen Hayal Ortağım uygulaması üzerinden ulaşabilecek. Görme engellilerin izlemek istedikleri filme ait betimlemeyi uygulama üzerinden cihazlarına indirip film başlayınca betimlemeyi oynatmaları yeterli. Uygulama filmle birkaç saniye içinde senkronize olup diyalog bulunmayan sahnelerdeki tüm görsel detayları kulaklıkla izleyiciye ulaştırıyor.

1 Ekim'de sona erecek etkinlikte filmler, her hafta salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri gösteriliyor. Platinum Açık Hava Sineması'na katılmak isteyen sinemaseverler yerlerini http://www.platinumacikhavasinemasi.com/ adresinden ayırtabilirler. Sinemaseverler ayrıca Turkcell Platinum ayrıcalıkları kapsamında gösterim başına 1 adet patlamış mısır ve soft içecek ikramından faydalanabilecekler.

Detaylı bilgi için Platinum uygulaması ve https://www.turkcell.com.tr/platinum adresi ziyaret edilebiliyor.