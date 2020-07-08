Hayal üzerine çıktığı yolda Taşova'daki mor tarlada ilk lavanta hasadını yaptı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesi Mercimek köyünde 13 dönümlük arazisinde 12 bin 500 kök lavantayı toprakla buluşturan girişimci Özlem Genç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Uzman Eller Programı" kapsamında lavanta bahçesindeki ilk hasadını yaptı.



Girişimci Özlem Genç, hayalleri üzerine yola çıkarak yaşadığı şehri bırakarak köyüne dönüp 13 dönümlük arazisine 12 bin 500 adet diktiği lavantaların hasadını gerçekleştirdi. Lavanta çiçeklerinin hasat işlemi bittikten sonra hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal olarak lavanta yağı ve lavanta suyunu üretecek.



Ekonomik ömrünün uzun olmasından dolayı tek seferlik ekim ile uzun vadede verim alınabilir bir ürün olan lavantalar ilk yıl gelişim aşaması olduğundan çok fazla beklenti içerisine girilmemesi gerekiyor. Sonraki süreçte gelişen lavantalar hasat zamanı çiftçiye yüz güldürüyor. Bu sene ilk hasat olması sebebiyle ve çekirgelerin saldırılarından dolayı lavantalar normal hasatlardan az olduğu gözlemlendi.



Lavantanın belirli özelliklerinden biri de uzun ömürlü bir bitki olması. Bir başka özelliği ise suya ihtiyaç duymadan yetiştirilen lavantalar atıl ve kıraç arazilerin değerlendirilerek il ve ülke ekonomisine katkıda bulunulabilmesi hedefleniyor.



Özlem Genç, lavanta bahçesinin meyvelerini vermeye başladığını, yavaş yavaş hayallerinin gerçek olduğunu ifade etti. Genç, "Nisan ayında dikmiştim fidelerimi, bugün Allah'ın izniyle hasadımızı yapıyoruz. Çok şükür ilk yıl için bir beklentimiz yoktu ama hediye verip, dostlarımıza çiçeğimizi tanıtacak kadar çiçeğimiz oluştu. Hasat yapıyoruz. İnşallah gelmek görmek isteyen çevremizdeki bütün dostlarımızı, hemşehrilerimizi bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler. Bitkiyle tanışsınlar. Çiçeğini görsünler. Tarlada nasıl göründüğünün farkına varsınlar. Yapmak isteyen çiftçi dostlarımıza da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra bu mor güzellik Amasya'mızın da her tarafına yayılır. Yapmak isteyen herkes de yapar. Bulunduğumuz alana toplamda 12 bin 500 adet fide dikmiştik, lavanta fidesi. Tabii hasadımız da bizimle birlikte 'çekirge' dostlarımızda nasiplendiler. Onlarla birlikte bölüştük bu yıl hasadımızı. Maalesef bitkinin yağını çıkaracağımız için kimyasal ilaç kullanamıyoruz. Doğal yollarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Kimyasal ilaç kullanmamızın sebebi de yağını çıkaracak olmamız. Yağında kimyasal atık istenmiyor. Bu yönden de aslında karlı bir bitki. Çünkü kimyasal mücadele oldukça maddi bir külfete sebep oluyor. Onun haricinde rızkımız da ne varsa bu yıl elimize gelene razı oluyoruz. Ailemle beraber onlarda bana yardımcı oluyorlar. Bu yıl işlem biraz daha basit olduğu için kendi aramızda hasadı gerçekleştiriyoruz. İlerleyen dönemde inşallah büyüdüklerinde çalışan arkadaşlarımızın sayısı değişecek. Turizm açısından şu an da çok gözle görülür bir farkındalık yok ama ilerleyen dönemde bitkimiz daha büyüyüp, gelişip serpileceği için görüntüde ona göre çok güzel olacak. Meraklılarını o zaman ziyarete bekliyoruz. İlerleyen dönem de inşallah Isparta'daki gibi ülkemizin farklı noktalarında yetiştiricilik yapan arkadaşların çiçekleriyle aynı seviyeye gelmiş olacak. Oralara kadar yorulmayacaklar, köyümüze gelecekler ve burada görecekler lavantalarımızı" dedi. - AMASYA