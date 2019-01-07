Son Dakika Haberleri: “Hayalden gerçeğe dönüşüm yolculuğu”

“Hayalden gerçeğe dönüşüm yolculuğu”

42 dakika önce

Polin Waterparks sponsorluğunda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gönüllü öğrencilerinin oluşturduğu MARTI topluluğunun terapi rekreasyonu etkinliği gerçekleştirildi.

“Hayalden gerçeğe dönüşüm yolculuğu”, System.String[]
Polin Waterparks sponsorluğunda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gönüllü öğrencilerinin oluşturduğu MARTI topluluğunun terapi rekreasyonu etkinliği gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55 

Ekonomi
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