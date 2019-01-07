“Hayalden gerçeğe dönüşüm yolculuğu”
42 dakika önce
Polin Waterparks sponsorluğunda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gönüllü öğrencilerinin oluşturduğu MARTI topluluğunun terapi rekreasyonu etkinliği gerçekleştirildi.
Polin Waterparks sponsorluğunda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gönüllü öğrencilerinin oluşturduğu MARTI topluluğunun terapi rekreasyonu etkinliği gerçekleştirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55
Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil
Panjuru Kaldıran Yakınları, Talihsiz Kadının Cesedini Görünce Gözyaşlarına Boğuldu
Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu