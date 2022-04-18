Hayalden Umuda Çocuk Sergisi - Son Dakika
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Hayalden Umuda Çocuk Sergisi

18.04.2022 14:20
Hayalden Umuda Çocuk Sergisi

Pandemi döneminde kurulan hayaller umuda dönüştü.

Sanat eğitmeni Emel Niğdeli pandemi döneminde uzaktan bağlantı ve okulların açık olduğu dönemlerde yüz yüze öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği resim derslerini sosyal bir faydaya dönüştürmek için kurduğu düşünü 17 Nisan 2022 Pazar günü Zülfaris Karaköy'de gerçeğe dönüştürdü.

Öğrencilerinin sanatla birlikte kendilerini ifade ederken, kurmuş oldukları hayallerin resmedilip, sergilendikten sonra diğer çocukların eğitimine fayda sağladığını görmelerini ve böylece çocuklarda bir sosyal sorumluluk duygusunu ortaya çıkarmayı amaç edindiğini ifade eden Niğdeli bu serginin tüm gelirini Çocuk Eğitim Derneği'ndeki 0- 6 yaş işitme engelli çocukların eğitimi için bağışladı.

Hayalden Umuda Çocuk Sergisi

Sergide içlerinde işitme engelli çocukların resimlerinin de bulunduğu 5-11 yaş aralığındaki küçük ressamın yapmış olduğu 47 resim sergilendi.

Sergi açılışına katılan Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cenker Ilıcalı, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar 2008 yılından beri İstanbul Ataşehir'de 0- 6 yaş arası işitme engelli çocuk ve ailelere verilen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Mekan sponsoru olan Zülfaris Karaköy'ün işletmecisi Hakan Uran'a Karaköy Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Gökhan Özer'e işitme engelli çocukların ve sosyal sorumluluk bilinci ile bu projeye destek veren çocuk ve aileleri alanda misafir ettiği için teşekkür edildi.

Hayalden Umuda Çocuk Sergisi

Çocuklar hayallerini gerçekleştirmek için tüm gün programı yöneten ve sunuculuğunu üstelenen tiyatro sanatçısı Gökhan Niğdeli'ye, Orbit Enerji'ye, Zoe's Food'a , Ticket Restaurant'a, PG İnşaat'a ve Burger Yiyelim'e sanat eğitmeni Emel Niğdeli ve Çocuk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı tarafından tek tek teşekkür edildi.

Hayalden Umuda Çocuk Sergisi
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