Hayaldi gerçek oldu; Van'dan sebze ambarı Antalya'ya domates gönderiliyor - Son Dakika

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda üretilen domatesler çevre illerin yanı sıra, Türkiye'nin en sıcak illerinden olan ve sebze üretiminde önemli yere sahip Antalya'ya da gönderiliyor. Seranın Üretim ve İş Programı Sorumlusu Ercan Karahanlı, Türkiye'nin en soğuk ilçesinden Türkiye'nin en sıcak kentine domates göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Biz bunun hayalini bile kuramazdık. Türkiye'nin en sıcak Akdeniz Bölgesi'ne domates gönderiyoruz. Bu bizim için hayaldi ama gerçek oldu" dedi.

Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde 2016 yılında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca desteklenen bir projeyle, jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar 10 milyon liraya mal oldu. İlçede topraksız ve arılarla tozlanmanın yapıldığı domatesler, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Hava sıcaklığının eksi 41 dereceyi gördüğü ilçede kurulan serada özellikle kadınlar çalışıyor. Hava şartları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede iş imkanı bulamayan kadınlar, serada çalışmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.