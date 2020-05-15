Hayalet avcıları değil korona avcıları... Filasyon ekipleri virüsün izlerini ev ev takip ediyor - Son Dakika

Hayalet avcıları değil korona avcıları... Filasyon ekipleri virüsün izlerini ev ev takip ediyor

Hayalet avcıları değil korona avcıları... Filasyon ekipleri virüsün izlerini ev ev takip ediyor 30 kişilik ana filyasyon ve 162 kişilik 81 filyasyon ekip korona virüsün izini ev ev takip ediyor İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, "Filyasyonda yüzde 99.

Hayalet avcıları değil korona avcıları... Filasyon ekipleri virüsün izlerini ev ev takip ediyor, System.String[]

Hayalet avcıları değil korona avcıları... Filasyon ekipleri virüsün izlerini ev ev takip ediyor

30 kişilik ana filyasyon ve 162 kişilik 81 filyasyon ekip korona virüsün izini ev ev takip ediyor

İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, "Filyasyonda yüzde 99.6'ya ulaştık"

KAYSERİ - Kayseri'de Mart ayından itibaren sahaya inen 30 kişilik ana filyasyon ve 162 kişiden oluşan ekip, 16 ilçede Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların temas ettikleri kişileri ev ev bularak, virüsü tespit ederek yayılmasını önlemeye çalışıyor. Bu çalışmalarla Kayseri'deki filyasyon oranı yüzde 99.6'ya yükseldi.

Filyasyonun saha incelemesi, etkenin belirlenmesi ve kaynağa yönelik çalışma yapılarak hastalığın durdurulması yolunda yapılan çalışma olduğunu açıklayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği doğrultuda Kayseri'de 162 kişiden oluşan 81 ekip ve 30 kişilik ana filyasyon ekibi bulunduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, "Kayseri'de korona virüs pandemisinde bir süreci atlattık. İki ayı geçen bir süredir yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Filyasyon konusu Sağlık Bakanlığımızın sıkça bahsettiği bir konu. Filyasyon bulaşıcı hastalıklarda bulaş kaynağını bulma ve bulaşı sınırlama diye taraf edebiliriz. Filyasyon 162 kişilik 81 ekipten oluşan ekiplerimiz ilçe ve il merkezinde çalışmakta. 30 kişilik ana filyasyon ekibimiz de hem numune alıyor hem de anında müdahalede bulunuyorlar" ifadesinde bulundu.

Doç Dr. Benli, "Kayseri'de 10 adet korona hattı belirledik. Filyasyonda bir çok bilgi edinebiliyoruz. Her bilgi değerlendiriliyor ve yerinde tespit yapılıyor. Yerinde tespit çok önemli gelen bilginin bazen doğru olup olmadığını yerinde tespit ediyoruz. Gerek gördüğümüzde küçük bir tarama yapabiliyoruz. Taramalarla birlikte nasıl bir yol alacağımıza karar veriyoruz" diyerek şu bilgileri verdi:

"Pandemi sürecinde kişilerin ayağına giderek ve vakaları hızlı bir şekilde temaslı taraması yaparak bulmaya çalıştık. Bu da bulaşıcı hastalıklar pandemisinde başarılı bir yöntem. Biz her akşam pozitif çıkan vakaları tek tek ele alarak geçmişe dönük, kiminle oturmuş kalkmış, kiminle yemek yemiş hepsini önümüze koyuyoruz ve yol haritası çıkarıyoruz. İyileşen hastalarımızın sayısı yatan hastalarımızın sayısını geçmiş durumda. Özellikle hastaneden taburcu olan ve iyileşen hastalarımız çok fazla ama taburcu olduktan sonra evlerine gidip normal hayatlarına dönebildiklerini düşünüyorlar. Burada bulaşı bir müddet daha devam etmekte onun için evlerinde 14 gün daha izole olarak kalmalarını öneriyoruz. Hastalarımız evlerinde kaldıkları zaman 14 gün başka evlere gitmemeli, başkaları da hastaneden çıktı ziyarete gidelim diyerek ziyaret etmemeli. 14 gün izolasyon sonrasında normal hayatlarına dönebilirler.

Filyasyon oranı olarak Kayseri'de yüzde 99.6 olarak bir başarı göstermekteyiz tüm ekiplerimiz ve çalışanlarımızla sahada çalışmalarımız devam edecektir."

Ali Ramazan, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 08:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Hayalet avcıları değil korona avcıları... Filasyon ekipleri virüsün izlerini ev ev takip ediyor - Son Dakika
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