'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
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'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

01.06.2022 09:23
'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

İSTANBUL'da otomobillerin kapısını açarak "Hayalet ekran" olarak bilinen sistemlerini çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı.

İSTANBUL'da otomobillerin kapısını açarak "Hayalet ekran" olarak bilinen sistemlerini çalan şüphelilerden biri gözaltına alındı. Şüphelinin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Avcılar ve Küçükçekmece'de 30 Mart 2022 tarihinde park halindeki iki lüks otomobilden hırsızlık yapıldı. Şüpheliler otomobillerin kapılarını açıp "Hayalet Ekran" olarak bilinen sistemlerini çalarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir araçla park halindeki lüks araca yanaşan hırsızların, güpegündüz çevredeki kalabalığa aldırmadan hırsızlığı yaptıktan sonra kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Selçuk Y.(19) Esenyurt'ta yakalandı. Şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: --------------------Şüphelilerin adliyeye sevki

Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İstanbul, 30 Mart, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'HAYALET EKRAN' ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
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