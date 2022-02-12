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HAYALET EKRAN HIRSIZLARI YAKALANDI - Son Dakika

HAYALET EKRAN HIRSIZLARI YAKALANDI

12.02.2022 10:57

İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik sistemlerini çalan 3 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da park halindeki lüks otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik sistemlerini çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kağıthane, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da meydana gelen lüks otomobillerin içinden yapılan hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin hırsızlık yapacakları araçların yanına kendi araçlarıyla yaklaştıkları bir kaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirip uzaklaştıkları görüldü.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda Samed Ç.(23), Adem B.(20) ve Muhammet Ö.(21) gözaltına alındı. Şüphelilerin polis kayıtları göre Samed Ç.'nin daha önceden 17 kez, Adem B.'nin 19 kez, Muhammet Ö.'nün de 17 kez gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda 6 otomobilden hayalet ekran olarak bilinen elektronik sistemleri ile bir araçta buldukları 25 bin lira değerindeki kol saatini çaldıkları tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak Metris cezaevine teslim edildi.

HAYALET EKRAN HIRSIZLARI YAKALANDI
HAYALET EKRAN HIRSIZLARI YAKALANDI
HAYALET EKRAN HIRSIZLARI YAKALANDI
HAYALET EKRAN HIRSIZLARI YAKALANDI

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Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYALET EKRAN HIRSIZLARI YAKALANDI - Son Dakika


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