Son Dakika Haberleri: Hayalet Gemi "Bereket"İ Sökmek İçin Dev Vinç Kuruldu

Hayalet Gemi "Bereket"İ Sökmek İçin Dev Vinç Kuruldu

15 dakika önce

Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan "Bereket" isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri için deniz üstüne vinç kuruldu.

Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan "Bereket" isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri için deniz üstüne vinç kuruldu. Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, geminin sökülme işlemlerinde gelinen son durum havadan görüntülendi. Liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık durumda olan hayalet gemiler teker teker sökülme işlemleri devam ediyor. Zeytinburnu açıklarında büyük bir kısmı batmış halde olan"Bereket " adlı gemi söküm işlemleri için deniz üzerin vinç kuruldu. Kaptan köşkü deniz üzerinde kalan geminin sökülme çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin burnunda büyük bir metal yığının halatlar ile vinçin bulunduğu platforma bağlandığı gözüküyor. Ayrıca geminin deniz üzerinde kalan kısmında ise karabatakların yuvası haline geldi. Geminin söküm işlemleri yapılırken zaman zaman etrafına dubalarla sarıldığı görülüyor. İstanbul Zeytinburnu açıklarında 2017 yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi söküm işleri devam ediyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:46 Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı Seçime 6 Gün Kala 9 Büyükşehirde Dengeleri Değiştirecek Anket
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:01:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayalet Gemi "Bereket"İ Sökmek İçin Dev Vinç Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]