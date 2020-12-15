"Hayalet gösterge" hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı - Son Dakika

"Hayalet gösterge" hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı

15.12.2020 18:10

İstanbul'da lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalan hırsızlar yakalandı.

İstanbul'da lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalan hırsızlar yakalandı. Çete liderinin geçen yıl FSM köprüsünün trafiğe kapatılmasına neden olan operasyonda yakalananlardan biri olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13 Ekim ile 27 Kasım tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen, lüks otomobillerden "Hayalet gösterge" olarak tabir edilen parçaların çalınması olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve şüphelilerin kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin önce eşkalleri daha sonra kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

ÇETE LİDERİ GEÇEN YIL FSM'DE YAKALANANLARDAN BİRİ ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi Arnavutköy'de suçüstünde yakalandı. Şüphelilerden çete lideri olduğu belirlenen Onur E.'nin geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün trafiğe kapatılmasına neden olan operasyonda yakalananlardan biri olduğu öğrenildi. Onur E.'nin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

YÜZ BİNLERCE TL'LİK ZARAR

Lüks marka araçları kendilerine hedef olarak seçen şüphelilerin, bu araçlarda bulunan gösterge panelleri, plaka, ön panel çıtaları, ön konsolları, navigasyon cihazları ve joy-stickleri çalarak vatandaşları yüz binlerce TL'lik zarara uğrattıkları öğrenildi.

5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Onur E.'nin 97 adet suç kaydı ve farklı suçlardan 10 adet aranmasının, Murat U.'nun 48, Fikret G.'nin 32, Ferit C.'nin 20 ve Burakcan M.'nin ise 15 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim/İHA)

Hayalet gösterge hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı
Hayalet gösterge hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı
Hayalet gösterge hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı
Hayalet gösterge hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı

Hırsızlık Büro Amirliği, İstanbul, Hayalet, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Hayalet gösterge' hırsızları yakalandı, çete lideri suç makinesi çıktı - Son Dakika


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