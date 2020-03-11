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Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü
6 saat önce
Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyor
Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri hayalet kenti andırıyor.
Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da havadan çekilen görüntüler, cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığını gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:45
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