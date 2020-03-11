Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü - Son Dakika Dünya

Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü

6 saat önce

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyor

Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü, System.String[]

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri hayalet kenti andırıyor.


Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da havadan çekilen görüntüler, cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığını gösteriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:45 
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