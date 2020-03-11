Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri hayalet kenti andırıyor.



Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da havadan çekilen görüntüler, cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığını gösteriyor.