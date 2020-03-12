Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü - Son Dakika Dünya

Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü

28 dakika önce

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyorView on euronews.

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'in Vuhan şehri, hayalet kenti andırıyorView on euronews

Hayalet kent Vuhan: Koronavirüsün çıktığı kentin drone görüntüsü

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:12 
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