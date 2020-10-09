Hayalet kılığına girip koronavirüse karşı uyardılar - Son Dakika

KARABÜK'te, 2 arkadaş hayalet kılığına grip caddelerde gezerek vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen İlayda Gürbüz ve beraberindeki arkadaşı, hayalet kılığına girerek sokaklara çıktı. Gençler, 'Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor' diyerek salgına dikkat çekti. İki arkadaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı. Vatandaşlar, hayalet kılığına giren gençlerle fotoğraf çektirdi.