Son Dakika Haberleri: 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

'Hayalet Köy' havadan görüntülendi

54 dakika önce

'Hayalet Köy' havadan görüntülendiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 'hayalet köy' olarak bilinen terk edilmiş Kayaköy'ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

'Hayalet Köy' havadan görüntülendi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan 'hayalet köy' olarak bilinen terk edilmiş Kayaköy'ün havadan çekilen görüntüleri, eşsiz manzarasıyla ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden olan Fethiye, doğal güzellikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor. Rumlar döneminden kalan terk edilmiş Kayaköy, havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce evin görüntüsü ilginç manzaralar oluşturdu. Terk edilen köyün zirvesinde yer alan Türk Bayrağı ile bütünleşen manzara kendine hayran bırakıyor. Bölgeyi ziyaret için yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi geliyor.

Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamış. Türklerin de bir dönem sonra köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden sonra köyde bir daha yerleşik yaşam kurulmamış. Kayaköy'de yaklaşık 500 hane bulunuyor. Her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilen köy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda ziyaretçilerini bekliyor.

'Hayalet Köy' havadan görüntülendi

Fethiye, Kayaköy, Muğla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı
Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Hayalet Köy' havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]