"Hayalet köy" kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor - Son Dakika

"Hayalet köy" kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

11.12.2020 12:19

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 97 yıl önce mübadele ile Rumların boşalttığı ve günümüzde "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy Ören Yeri'nde, kış aylarında da bölgede etkili olan sisle birlikte oluşan güzel manzara ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 97 yıl önce mübadele ile Rumların boşalttığı ve günümüzde "hayalet köy" olarak da anılan Kayaköy Ören Yeri'nde, kış aylarında da bölgede etkili olan sisle birlikte oluşan güzel manzara ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri, her yıl özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kayaköy kış aylarında da terkedilmiş evler arasına süzülen sisin de etkisiyle ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölgede etkili olan sisi görüntülemek isteyen fotoğrafçılar, güneş doğmadan ören yerine gelerek hem eşsiz fotoğraflar çekme fırsatı buluyor, hem de tarihin içinde yolculuğa çıkıyor. Ören yerinde yaklaşık 400 ev, 2 kilise ve şapeller bulunuyor.

Havadan da görüntülenen Kayaköy, üzerine çöken sisle birlikte oluşan terk edilmiş, hüzünlü manzarasıyla ilgi odağı oluyor. Çekilen görüntülerde doğal güzelliklerin arasında çatıları olmayan yüzlerce ev ve köyün zirvesinde bir yapıda dalgalanan Türk bayrağı ile hayranlık uyandırıyor.

"Kışın bize doğal bir stüdyo oluşuyor"

Fotoğraf sanatçısı Semih Soycan, AA muhabirine, ilçenin en önemli turistik noktalarından olan Kayaköy'ün eşsiz manzarası ile fotoğraf tutkunları cezbettiğini söyledi.

Terkedilmiş evlerin turistlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çektiğini belirten Soycan, "Kışın bize doğal bir stüdyo oluşuyor. Havanın yağmasının ardından ertesi günü etkili olan sis doğal bir güzellik oluşturuyor. Bu anlamda Kayaköy, sektörümüzle ilgili önemli yere sahip." dedi.

Soycan, bölgede ani hava değişimleri nedeniyle sisin sıklıkla etkili olduğunu, böylece Kayaköy'ün de hayalet şehri andırdığını ifade etti.

Güneş doğmadan önce fotoğraf çekmek için bölgeye geldiklerini ve belli noktalardan Kayaköy'ü görüntülediklerini anlatan Soycan, "Bölgede evlenen birçok çift de Kayaköy manzarasıyla fotoğraf çektiriyor. Terkedilmiş kaya evler, fotoğrafa farklı bir hava veriyor. Buraya hayalet köy denmesinin en büyük sebebi de sis. Terkedilmiş kaya evler sisle bütünleşince hayalet şehir gibi görünüyor. Gün aydınlanırken sis de yavaşça dağılıyor." diye konuştu.

Soycan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı Kayaköy fotoğraflarının da birçok fotoğraf sanatçısı ve vatandaşın beğenisini topladığını dile getirdi.

"Tarihi değeri yaşatacağız"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da Kayaköy'ün hikayesi ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu kaydetti.

Kayaköy Ören Yeri'nin kış aylarında sisle birlikte bambaşka bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı, kent kışın daha sakin oluyor. Kayaköy üzerinde etkili olan sis ise kışın ilçeye ziyarete gelenlere eşsiz bir manzara sunuyor. Yıllar önce terkedilen kaya evler arasında dolaşan misafirlerimiz, manzarayla birlikte tarihte kısa bir yolculuğa da çıkıyor. Türkiye ve dünya çapında tanınan birçok sanatçının ziyaret ettiği, film ya da klip çektiği ören yerinin tanınırlığının daha da artması için çalışıyoruz. Kayaköy'ün korunması ve tarihi değerimizin gelecek nesillere aktarmak için mücadele ediyoruz."

5 bin yıllık geçmişi var

Bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy'ün geçmişi M.Ö. 3000'lere kadar gidiyor. Kurtuluş savaşı sonrası 1923 yılındaki mübadele anlaşmasıyla terk edilen ve Türkler'in yaşamaya başladığı köy, 1957'deki Fethiye depreminden etkilenmişti. Bölgedeki evlerin hasar görmesinin ardından köydeki yerleşik yaşam da sona ermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Kayaköy Ören Yeri olarak turizme kazandırılan köy, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Hayalet köy kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor
Hayalet köy kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor
Hayalet köy kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor
Hayalet köy kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor

Hayalet, Kayaköy, Fethiye, Ören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hayalet köy' kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Griezmann, Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Çinli firma ile anlaşmasını sonlandırdı Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Samsun'da sır intihar! Bir elinde "İş, aş" diğer elinde "Haydar Baş" yazıyordu Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü
Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor         
12:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi         
11:52
Salgın öncesi 4 kişinin yaşadığı dağ köyünün nüfusu 10 katına çıktı Salgın öncesi 4 kişinin yaşadığı dağ köyünün nüfusu 10 katına çıktı         
11:40
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var         
11:11
HDP vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi         
10:24
'Genetik yatkınlık testi' ile kişilerin koronayı nasıl geçireceğini öğrenmek mümkün 'Genetik yatkınlık testi' ile kişilerin koronayı nasıl geçireceğini öğrenmek mümkün         
10:10
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu         
09:57
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 13:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hayalet köy" kış aylarında da puslu güzelliğiyle ilgi çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei