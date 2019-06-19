Son Dakika Haberleri: 'Hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi
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'Hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi

33 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin açılması için dün düğmeye basmasının ardından 'hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi.

'Hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin açılması için dün düğmeye basmasının ardından 'hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün yaptığı açıklamada, 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, "Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Hükümetin düğmeye basmasının ardından Maraş havadan görüntülendi. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
Başbakan Yardımcısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel
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