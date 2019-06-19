'Hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin açılması için dün düğmeye basmasının ardından 'hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:17 Kaynak: İHA
(KKTC) hükümetinin açılması için dün düğmeye basmasının ardından 'hayalet şehir' Maraş havadan görüntülendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
dün yaptığı açıklamada, 1974 yılından beri kapalı olan Maraş kenti hakkında, "Kapalı Maraş konusunda artık somut bir adım atılmasının zamanı gelmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Hükümetin düğmeye basmasının ardından Maraş havadan görüntülendi. - LEFKOŞA
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