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Hayalet şehir Maraş'ta envanter çalışmalarından ilk kareler

32 dakika önce

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, envanter çalışmalarına başlanan kapalı Maraş'tan ilk fotoğrafları yayınladı.

Hayalet şehir Maraş'ta envanter çalışmalarından ilk kareler, System.String[]
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, envanter çalışmalarına başlanan kapalı Maraş'tan ilk fotoğrafları yayınladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay envanter çalışmalarına başlanan kapalı Maraş'tan sosyal medya hesabından fotoğraf ve açıklamalarda bulundu. Dışişleri Özersay, "Bu sabahtan itibaren kapalı Maraş Envanter Komisyonu bölgeye girerek saha çalışmasına başlamış durumdadır. 45 yıl aradan sonra bu denli geniş bir heyet ilk kez kapalı Maraş'ta inceleme ve çalışma yapmaya başladı. Masa başı çalışmalarımıza paralel olarak arazide incelemelerimizi önümüzdeki günlerde farklı kurumlarından ekibe eklenecek uzman arkadaşlarımızın da desteği ile teknik komite düzeyinde de sürdüreceğiz. Hükümet olarak kapalı Maraş konusunda laf olsun diye bir karar almadığımızı, aldığımız karar doğrultusunda çalışmalarımızı ciddiyetle sürdüreceğimizi ve statükonun sembolü haline dönüşen bu bölgeye dair açılımları hayata geçirmeye kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyorum. Burası hem Mağusa hem Maraş hem de genel anlamda Kıbrıs için yeni bir soluk olabilir, olmalıdır da. Kavurucu sıcağa, güneşe rağmen çalışmalara katılan başta Komisyon üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(İHA)
Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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