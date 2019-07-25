Hayalet şehir Maraş'ta envanter çalışmalarından ilk kareler

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KKTC, hayalet şehir Maraş'ı yerleşime açmak için harekete geçti

Mide bulandıran olay! Herkesin içerisinde çiğ çiğ sincap yediler

İlber Ortaylı'dan el öpme açıklaması: Bu çok eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir