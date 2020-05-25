'Hayalet şehir' Nevşehir havadan görüntülendi - Son Dakika

'Hayalet şehir' Nevşehir havadan görüntülendi

Nevşehir'de vatandaşlar kısıtlama yasağına uyuyor

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nevşehir'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 23 Mayıs tarihinde başlayan ve Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından Nevşehir'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında adeta hayalet şehre dönen Nevşehir havadan görüntülendi.