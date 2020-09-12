"Hayaletler"e Venedik'te eleştirmenlerden büyük ödül - Son Dakika

Azra Deniz Okyay'ın filmi Hayaletler Venedik Film Festivali'nde eleştirmenlerin büyük ödülüne layık görüldü. DW Türkçe'ye konuşan Okyay, "Böyle bir dönemde insanlara umut verebilmek beni daha çok mutlu etti" dedi. Yönetmen Azra Deniz Okyay'ın "Hayaletler" (Ghosts) adlı ilk uzun metrajlı filmi Venedik Film Festivali Eleştirmenlerin Haftası bölümünde büyük ödüle layık görüldü.

Dünya Prömiyerini 77'nci Uluslararası Venedik Film Festivali'nde yapan film, festival programına Türkiye'den giren tek yapım olma özelliğini de taşıyor.

"Tanımadığımız insanlara bile umut olduk"

Cuma günü yapılan ödül töreninin ardından DW Türkçe'ye konuşan Okyay, "Çok yoruldum. Tabii bir mutluluk sarıyor insanı. Ama bu gurur duymaktan çok, kendi işimizi yapıp emeklerinin karşılığını almak ve takdir edilmekten kaynaklanıyor. Maalesef törende oyuncularımız yoktu. Pandemi sırasında böyle bir şey yaşamak ilginçti. Çok fazla mesaj aldık ve insanlara böyle bir dönemde umut vermek beni daha çok mutlu etti. Tanımadığım insanlara umut olduğumuzu farkettik" dedi.

Okyay'ın ilk uzun metraj film olan "Hayaletler", ülke genelinde yaşanan büyük bir elektrik kesintisinin yaşandığı bir günde yolları kesişen dört karakterin hikayesini anlatıyor. Kentsel dönüşüm ekseninde bir araya gelen bu dört karakterin kesişen öyküleri üzerinden günümüz Türkiye'sine dair distopik bir portre çizen filmde rol alan oyuncular arasında, Nalan Kuruçim, Beril Kayar, Emrah Özdemir ve Dilayda Güneş de var.

Ödül alan ilk kadın yönetmen Filmin senaryosunu çok umutsuz bir anında yazmaya başladığını söyleyen Okyay, "Ben yaşadığım ülkede ve ortamda insanlarla yaşadığımı hissedebilmek için de bu filmi yazdım. Bunu bir halı dokumasına dönüştürdüm ve bu insanları bu dinamikleri anlamak için yazdım. Bir şekilde kendi jenerasyonumu arşivlemek istedim. Sinema olarak da farklı bir şey koyabildiğimizi düşünüyorum. Hepimizin değişime ihtiyacı var. Dün ödül töreninde Greta Thunberg'in şu sözleriyle bitirmiştim konuşmayı. Umut bulaşıcıdır" ifadelerini kullandı.

Okyay daha önce yaptığı kısa metrajlı, "Sulukule Mon Amour" ve "Küçük Kara Balıklar" filmleriyle tanınıyor. Okyay aldığı bu ödülle, Venedik Film Festivali'nde Türkiye'den ödül alan ilk kadın yönetmen oldu.

Deniz Barış Narlı

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