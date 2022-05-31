Kayseri'de olmayan dükkanda çıkardıkları seslerle kendilerini oto yedek parçacısı olarak tanıtıp olmayan malzemeleri sosyal medya üzerinden satarak 39 ilde 86 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte internet üzerinden vermiş oldukları oto yedek parça satışı ilanları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları yönünde bilgiler alınan şüpheliler S.G., H.S. ve O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hayali dükkanda, olmayan yedek parçalarla vatandaşları dolandırdılar

Yaklaşık 2 ay süren teknik takipli ve projeli çalışma neticesinde, şüphelilerin dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirmek amacıyla kiraladıkları ikamette bir araya gelerek sosyal paylaşım sitesi üzerinden değişik kullanıcı adı altında "orijinal uygun ikinci el yedek parça" satış ilanı verdikleri, çok sayıda müştekinin bu ilanlarla ilgili uygulama üzerinden mesaj yoluyla iletişime geçerek ihtiyaçları olan parçaları şüphelilere bildirdikleri tespit edildi. Şüpheliler tarafından, talep edilen oto yedek parçaların fotoğraflarının internet ortamında temin edildikten sonra müştekileri telefonla aradıkları, müştekilerle yapılan görüşmeler sırasında müştekileri etkilemek ve ikna etmek amacıyla kendi aralarında yaptıkları konuşmalar ve çıkardıkları seslerle oto yedek parçası sökülen bir iş yeri izlenimi vererek gerçekte olmayan oto yedek parçasının satışını yaptıkları tespit edildi. Parça ücretleri, müştekiler tarafından şüphelilerin hesaplarına geçirildikten sonra müştekilerin telefonlarının şüphelilerce engellenerek iletişimi kopardıkları ve otobüs veya kargo yoluyla göndereceklerini söyledikleri ürünlerin hiçbirisini göndermeyerek 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri belirlendi.

Şüphelilerin her birinin ayrı nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturan eylemlerinde, mağdurları şikayete konu edilmeyeceğini düşündükleri 200 TL ile 3 bin TL arasında dolandırdıkları, bu durumu fırsata çevirerek kimi zaman günde 4-5 müştekiyi dolandırdıkları belirleyen ekipler, harekete geçti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde tespit edilen yöntemleri kullanarak 39 farklı ilde bir çoğu kaza yaptıkları araçları için mağdur olan 86 müştekinin talep edilen parçalarını göndermeyerek ikinci kez mağdur etmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri anlaşılan şüpheliler S.G., H.S. ve O.B., eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ