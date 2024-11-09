Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu

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"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"

Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için

İstanbul'un Fatih ilçesinde çekilen bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde bir gencin hayali düşmanıyla çatışıp yaralandığı anlar yer aldı.

Genç bir şahsın önce çöp kovasının arkasında hayali düşmanıyla çatıştığı, sonrasında yanındaki arabanın arkasında yaralı bir şekilde oturduğu görüldü.

Görüntülere bazı sosyal medya kullanıcıları "Allah ıslah etsin bunları", "Ne güzel eğleniyor" gibi yorumlar yaptı.