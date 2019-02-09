Hayali gerçek oldu...Serebral Palsi hastası Buğrahan akranlarıyla derse girip, oyunlar oynadı
Evde eğitim alan 7 yaşındaki Buğrahan, ilk defa okula gitmenin mutluluğunu yaşadı
ELAZIĞ - Elazığ
'da evde eğitim alan ve en büyük hayali arkadaşlarıyla derse girip, oyunlar oynamak olan Serebral Palsi hastası 7 yaşındaki Buğrahan Özçelik'in hayali gerçek oldu.
2 çocukları olan Yasin ve Ayşegül Özçelik çiftinin en büyük çocukları 7 yaşındaki Buğrahan, SP hastası olarak dünyaya geldi. Desteksiz uzun süre yürüyemeyen Buğrahan, Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği evde eğitim hizmeti ile 5 gün evde ders almaya başladı. En büyük hayali yaşıtları gibi okula gitmek olan Buğrahan'ın o hayali de gerçek oldu. Sabah
erkenden kalkan Buğrahan, anne ve babasıyla okulun yolunu tuttu. Okula giden Buğrahan, diğer çocuklarla sınıfta ders işleyip, teneffüste oyun oynayarak hayalini gerçekleştirdi.
Okula gelmeyi çok istediğini belirten Buğrahan Özçelik, "Okulum çok güzel. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirmek istiyorum. Çok güzel oyunlar oynamak istiyorum. Bugün okula geldim. Arkadaşlarımla şarkı söyledim. Çok mutlu oldum" dedi.
"Çok mutlu oldu"
Oğlunun hastalığının doğuştan olduğunu dile getiren baba Yasin Özçelik, "Erken doğum ile dünyaya geldi. O süreçten sonra o hastalıkla yaşamaya alıştık. Genel olarak fiziksel bir rahatsızlığı var. Özellikle yürümesinde sıkıntı var. Yaşıtları gibi değil. Sürekli desteğe ihtiyacı var. Çok şükür fizik tedaviyle bu tür desteklerle bir noktaya getirebildik. Evde eğitim bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Bu konuda Allah devletimize zeval vermesin. Haftada 5 gün hocamız eve geliyor. Her gün 3 ders saati ders işliyor. En azından böylelikle arkadaşları kadar bir şeyler öğrenebiliyor. Bugün okula geldik. Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Sürekli okula gelmek istiyordu. Gözlerinden de belli oluyor. Biraz yoruldu ama olsun. Çok mutluyduk" diye konuştu.
"En büyük hayallerinden biri buydu"
Buğrahan için öğretmen, arkadaş ve okulun çok önemli olduğunu aktaran anne Ayşegül Özçelik ise "Bu kavramalara çok fazla değer yükleyen bir çocuk. O yüzden buraya geldiği için çok mutlu. Hatta mutluluktan böyle bir şok geçirir gibi de oldu. Çok sevindi. İnşallah sosyal gelişimini tamamlamak adına bundan sonra okulda devam edeceğiz. Bununla ilgili tedavilerimizi alıyoruz. Evde eğitimimizi de çok güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Nasipse seneye 2. sınıftan okuldan devam edeceğiz. En büyük hayallerinden biri buydu. Okulda arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok mutlu. Evde bana ara ara soruyordu. Okulun adı ney, öğretmenim kim olacak, arkadaşlarım kaç tane gibi sorular soruyor. Bugün de buraya geldi ve gördü. Ayrı bir mutluluğunu yaşadı. Biraz da bu konuda merakını giderdi. Şu anda daha rahat" ifadelerini kullandı.