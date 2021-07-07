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Hayali gerçek oldu; Tarladan denize - Son Dakika

Hayali gerçek oldu; Tarladan denize

07.07.2021 11:19
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Gelişim Merkezinin (ALGEM) "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında yetim bir çocuğun daha hayallerine kavuşmasına vesile oldu.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Gelişim Merkezinin (ALGEM) "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında yetim bir çocuğun daha hayallerine kavuşmasına vesile oldu. Başkan Avcı, çocuğun hayalini gerçekleştirerek dalış gerçekleştirdi.

Vatandaşlar ile Altıeylül Belediyesinin arasındaki gönül bağının güçlenmesinde büyük öneme sahip olan Altıeylül Gelişim Merkezi, Başkan Avcı ile bir çocuğu daha hayallerine kavuşturmak için bir araya getirdi.

Necati hayallerine kavuştu

Gökköy Mahallesi sakinlerinden Yaman ailesinin çocuğu 14 yaşındaki Necati Yaman, ALGEM'in ev ziyaretleri sırasındaki kendisine yöneltilen soruyu içtenlikle cevaplayarak Başkan Avcı'dan bir hayalini gerçekleştirmesini istedi. Necati'nin en büyük hayali dalgıç olmaktı ve Başkan Avcı da bu hayali gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Daha önce bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek için yamaç paraşütü ile gökyüzüne yükselen Başkan Avcı, bu sefer de mavi derinliklere doğru yol aldı. Hayallerine kavuşan Necati'nin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

"Hayalim sizlerle gerçek oldu"

"Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikten sonra mutluluğu yüzünden okunan Necati, Başkan Avcı'ya çok teşekkür ettiğini söyledikten sonra "Hayallerime ışık oldunuz, her çocuğun da hayallerinin peşinden koşmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Bu güzel etkinlikte Ayvalık'tan Yalnız Ada'ya kadar süren yolculuğun ardından Necati ile birlikte dalış yapan Başkan Avcı "Bugün güzel Balıkesirimizin güzel ilçelerinden Ayvalık'ta farklı bir etkinliği birlikte gerçekleştirdik. Necati kardeşimizin dalış hayali vardı. Sağ olsun Koray hocam ve ekibi bizleri burada ağırladılar. Denizin altında da ne kadar güzelliklerin olduğunu hep birlikte görmüş olduk ve yaklaşık 26 dakika suyun altında vakit geçirdik. Buradan hayali olan 14 yaş üzeri bütün çocuklarımıza; gençlerimize seslenmek istiyorum. Bizler onlara Altıeylül Belediyesi olarak destek verelim ve Koray hocamızın eşliğinde de inşallah dalış hayalini gerçekleştirsinler; çocuklarımıza bu konuda eğitim verelim. Bu güzel etkinlikten dolayı emeği geçen başta Koray hoca olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize
Hayali gerçek oldu; Tarladan denize

Necati Yaman, Hasan Avcı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hayali gerçek oldu; Tarladan denize - Son Dakika


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