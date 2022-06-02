Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı

02.06.2022 12:25

Hayali faturalarla devletten 750 milyon TL vergi iadesi alan şirketlere yönelik olarak ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Gaziantep, Kocaeli, Edirne, Kırklareli'nde eşzamanlı yapılan operasyonlarda, aynı suçlara karıştıkları ve kamuyu 400 milyon TL zarara uğrattıkları saptanan biri gümrük memuru olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.

Hayali faturalarla devletten 750 milyon TL vergi iadesi alan şirketlere yönelik olarak ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Gaziantep, Kocaeli, Edirne, Kırklareli'nde eşzamanlı yapılan operasyonlarda, aynı suçlara karıştıkları ve kamuyu 400 milyon TL zarara uğrattıkları saptanan biri gümrük memuru olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı olarak yapıldı. Buna göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgütlü olarak kaçakçılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 13 Aralık 2021 tarihinde devleti 750 milyon lira zarara uğrattığı belirtilen şebekeye yönelik ilk operasyon düzenlenmiş ve 32 şüpheli tutuklanmıştı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak şebeke üyesi başka isimlere de ulaştı.

İstanbul merkez olmak üzere Gaziantep, Edirne, Kocaeli ve Kırklareli illerinde çok sayıda adrese dün eşzamanlı yapılan baskınlarda; aynı suçlara karıştıkları ve kamuyu 400 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilen biri gümrük memuru olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınan şebeke üyelerinin devleti 400 milyon lira zarara uğrattıkları belirtildi. Soruşturma ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı

YORUMLAR
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Hayali ihracat vurgununda ikinci dalga operasyonu: 12 kişi daha yakalandı Hayali ihracat vurgununda ikinci dalga operasyonu: 12 kişi daha yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayali İhracat Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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