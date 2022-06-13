'Hayali İhracat' soruşturmasında 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

'Hayali İhracat' soruşturmasında 3 tutuklama

13.06.2022 19:41
'Hayali İhracat' soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul merkezli 9 ilde 'Hayali İhracat' soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 gümrük memurundan 3'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli 9 ilde 'Hayali İhracat' soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 gümrük memurundan 3'ü tutuklandı.

Naylon ve hayali faturalarla devletten yüklü miktarda vergi iadesi alan şirketlere yönelik olarak geçtiğimiz Cuma günü İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, söz konusu firmalara rüşvet karşılığında aracılık ettikleri iddia edilen Gümrük Muhafaza Müdürlüğü memurlarından oluşan 14 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınmıştı. Naylon faturalarla devleti dolandıran şirketlere rüşvet karşılığında aracılık eden 14 gümrükçü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheli gümrük memurundan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 9 şüphelinin ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İBB MECLİSİ'NDE HALİÇ TARTIŞMASI İBB MECLİSİ'NDE HALİÇ TARTIŞMASI
Kaynak: İHA

İstanbul, İhracat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Hayali İhracat' soruşturmasında 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 19:59:32. #1.12#
SON DAKİKA: 'Hayali İhracat' soruşturmasında 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement