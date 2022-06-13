'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi

13.06.2022 12:24

'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi İstanbul merkezli 9 ilde 'Hayali İhracat' soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.

'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 9 ilde 'Hayali İhracat' soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 14 gümrük memuru adliyeye sevk edildi.

Naylon ve hayali faturalarla devletten yüklü miktarda vergi iadesi alan şirketlere yönelik olarak geçtiğimiz Cuma günü İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda, söz konusu firmalara rüşvet karşılığında aracılık ettikleri iddia edilen Gümrük Muhafaza Müdürlüğü memurlarından oluşan 14 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından yakalanan gümrük memurlarının emniyetteki işlemleri bugün sona erdi. Naylon faturalarla devleti dolandıran şirketlere rüşvet karşılığında aracılık eden 14 gümrükçü, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hayali ihracatla kamuyu 750 milyon TL zarara uğratan şirketlere ve bu şirketlerin yöneticilerine yönelik ilki 31 Aralık 2021'de, ikincisi 1 Haziran 2022'de iki aşamalı eş zamanlı operasyon yapılmış, operasyon sonucunda toplamda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 10 Haziran Cuma günü Ankara, Mersin, Edirne, Kayseri, Antalya, Hatay, Ağrı, Yalova ve Erzincan'da aynı anda düzenlenen İstanbul merkezli üçüncü dalga operasyonda, şirketlere aracılık eden 14 gümrük memuru yakalanmıştı.

'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi
'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi
'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi
'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Hayali İhracat' soruşturmasında yakalanan gümrük memurları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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