Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu - Son Dakika
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Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu

23.03.2022 13:07
Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat vurgununa ilişkin operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat vurgununa ilişkin operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Soruşturma dosyasında adı geçen 5 firmanın işlemler için rüşvet verdikleri 8 gümrük müşavirinden yardım aldıkları ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hayali ihracat soruşturmasında, devleti 32 milyon lira civarında zarara uğrattıkları gerekçesi ile 5 tekstil firmasının yöneticileri ile bu şirketlere yardım ederek vergi kaçakçılığına ön ayak olan kişilere yönelik bu sabah saatlerinde 14 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir, Giresun, Muğla, Artvin ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında 12 şüphelinin yakalandığı ve 2 kişinin firari olarak arandığı operasyona ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Maliye müfettişleri ile ortak yürütülen çalışmalarda, firmaların tüm fatura ve ihracat belgelerini mercek altına aldı.

HAYALİ İHRACAT VURGUNUNDA 8 GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN DE İŞİN İÇİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu incelemelerde, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 5 firmanın yaptığı 290 ihracat kaleminde yurt dışına gönderdiği ürünlerle, düzenlenen faturalar arasında çok büyük fark olduğu anlaşıldı. KDV indirimi olan tekstil sektöründe faaliyet gösteren söz konusu 5 firmayla ilgili bilirkişi ve müfettiş raporlarının ardından yapılan operasyonun detaylarına yansıyan bilgilere göre, adı geçen bu 5 şirketin, hayali ihracat işlemleri için 8 gümrük müşavirinden yardım aldığı ortaya çıktı. Firma sahipleri ve gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda, şu ana kadar 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusuna başlanırken, polis, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu - Son Dakika


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