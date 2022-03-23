Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu

23.03.2022 21:00
Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu

Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli olduİSTANBUL İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat vurgununa ilişkin operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu

İSTANBUL İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat vurgununa ilişkin operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı. Soruşturma dosyasında adı geçen 5 firmanın işlemler için rüşvet verdikleri 8 gümrük müşavirinden yardım aldıkları ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen hayali ihracat soruşturmasında, devleti 32 milyon lira civarında zarara uğrattıkları gerekçesi ile 5 tekstil firmasının yöneticileri ile bu şirketlere yardım ederek vergi kaçakçılığına ön ayak olan kişilere yönelik bu sabah saatlerinde 14 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir, Giresun, Muğla, Artvin ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında 12 şüphelinin yakalandığı ve 2 kişinin firari olarak arandığı operasyona ilişkin çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Maliye müfettişleri ile ortak yürütülen çalışmalarda, firmaların tüm fatura ve ihracat belgelerini mercek altına aldı.

Hayali ihracat vurgununda 8 gümrük müşavirinin de işin içinde olduğu ortaya çıktı

Bu incelemelerde, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 5 firmanın yaptığı 290 ihracat kaleminde yurt dışına gönderdiği ürünlerle, düzenlenen faturalar arasında çok büyük fark olduğu anlaşıldı. KDV indirimi olan tekstil sektöründe faaliyet gösteren söz konusu 5 firmayla ilgili bilirkişi ve müfettiş raporlarının ardından yapılan operasyonun detaylarına yansıyan bilgilere göre, adı geçen bu 5 şirketin, hayali ihracat işlemleri için 8 gümrük müşavirinden yardım aldığı ortaya çıktı. Firma sahipleri ve gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda, şu ana kadar 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusuna başlanırken, polis, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 11 gözaltı

Küçükçekmece, İstanbul, İhracat, Rüşvet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Bodrum Belediyesi'nde imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı
20:46 Zelenski'den dev şirketlere "Rusya'nın savaşının sponsoru" iması geldi
20:42 Voleybol sahasında fırtına gibi esen Milli yıldız Hande Baladın, paylaşımlarıyla da sosyal medyayı salladı
20:37 Putin'in Özel Temsilcisi Chubais istifa etti! Rus basını ise temsilcinin ailesiyle birlikte Türkiye'de olduğunu iddia etti
20:28 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 yeni vaka tespit edildi
20:10 Bombalardan kaçmak isterken yaralanan Ukraynalı kızın kaldığı yer yürek burktu
20:07 Öğretmen tarafından öğrencilere verilen ödev, velileri sinirlendirdi
19:55 Kumaş alışverişine dudak uçuklatan bütçe! Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin TL harcadı
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 21:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: Hayali ihracattaki vurgunun detayları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement