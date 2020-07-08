Hayali olan 'Çiçek Abbas' filmindeki minibüsü yapmak için 60 bin TL harcadı - Son Dakika

Hayali olan 'Çiçek Abbas' filmindeki minibüsü yapmak için 60 bin TL harcadı

Bursa'nın İznik ilçesinde Ragıp Ablay (47), hurdalıktan aldığı aracı, 50 bin TL harcayarak, ?Çiçek Abbas? filmindeki minibüse benzetti. Nostaljik minibüs, ilçede ilgi odağı oldu.

Çiftçi Ragıp Ablay, hayali olan 'Çiçek Abbas' filmindeki minibüsün bir benzerine sahip olabilmek için harekete geçti. Filmdeki minibüsle aynı marka ve modeldeki aracı Kütahya'da bir hurdalıkta bulan Ablay, 10 bin TL karşılığında minibüsü satın aldı. Çekici yardımıyla minibüsü Bursa'ya getiren Ablay, tamir ve modifiye işlerine başladı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından 'Çiçek Abbas' filmindeki minibüsün bir benzerini yaptıran Ablay, bu işlemler için 50 bin TL harcadı. Ablay, toplamda 60 bin TL harcayarak hayaline kavuşurken, minibüs ise ilçede ilgi odağı oldu.

'YOLDA DURDURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR'

Bu minibüsle gençlik hayalini gerçekleştirdiğini belirten Ragıp Ablay, 'Minibüs gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılınca heyecan duyuyorum. Maksadımız eş ve dostlara yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.