Son Dakika Haberleri: Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı

41 dakika önce

Siirtli Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı 15 bin liraya haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığını belirtti.

Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı, System.String[]

Siirtli Burhan Canpolat, küçük yaşlarda hayalini kurduğu uçan arabayı 15 bin liraya haftada 3 gün çalışarak 2 yılda tamamladığını belirtti. Arabaya Ayyıldız ismini veren Canpolat, aracı havalandırabilmek için destek beklediğini söyledi.


45 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için sağdan soldan topladığı parçalarla iki kişilik araba yapmayı başardı. Canpolat, yaptığı iki kişilik arabayı uçurmak için yetkililerden destek bekliyor. Uçan arabayı yaptığını ancak uçurmak için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu belirten kepçe operatörü Burhan Canpolat, yıllarca uçan araba yapmayı hayal ettiğini ve bu hayalinin gerçekleşmesi için maddi desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Canpolat, "İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabanın tamamını kendi imkanlarımla yaptım. Motorlarını çamaşır makinesinin motorlarından aldım. Kaynakların tamamını kendim yaptım. Kepçe operatörüyüm. Elektrik, elektronik ve mekanikten de çok iyi anlıyorum. İki kişilik uçan araba yaptım. Uçan arabamızın uçması için devlet yetkililerinden destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyorum. Bir Siirtli olarak eniştemizden destek bekliyorum" dedi.


"Uçan arabanın uçuş süresi 45 dakika"


Arabanın 15 bin liraya mal olduğunu belirten Canpolat, "Uçan arabanın şarjı ortalama 3 saatte doluyor. Ortalama uçuş süresi 45 dakika, saatte 90 kilometre hız yapabilecek. Yüksekliği 4 bin metreye kadar çıkabilecektir" diye konuştu. - SİİRT

Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Araba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı ile telefonda görüştü
Ahmet Hakan, "Yerleri çok sağlam" deyip 3 bakanın ismini verdi İmamoğlu'nun kırılan sandalyesi Abdullah Gül zamanında alınmış Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:24:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]