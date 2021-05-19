'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı

19.05.2021 15:33
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı, System.String[]

BURSA'da, İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi'nde 10 dakika içerisinde 5 farklı noktada, fabrikaların önündeki keresteleri ateşe veren Onur Algınhan (24) tutuklandı.

BURSA'da, İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi'nde 10 dakika içerisinde 5 farklı noktada, fabrikaların önündeki keresteleri ateşe veren Onur Algınhan (24) tutuklandı. Onur Algınhan'ın ifadesinde "Halüsinasyonlar görüyorum, hayali olarak gördüğüm kişiler bana yak dediler, yaktım. Olay anını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayi sitesinde gece saatlerinde Avarlar Sokak'taki bir mobilya fabrikasının önünde bulunan keresteler yanmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde 4 farklı noktada daha kereste yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yoğun çaba harcadı. Yangınlar, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangınlarda maddi zarar meydana geldi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ, KOVALAMACAYLA YAKALANDISoruşturma başlatan polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşın bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 23 farklı güvenlik kamerası görüntüsünden, bir kişinin, fabrikaların önünde bulunan keresteleri ateşe verdiği tespit etti. Yapılan araştırmayla şüphelinin Onur Algınhan olduğu saptandı.Polis ekipleri Onur Algınhan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarını şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde yoğunlaştıran polis ekipleri, yolda yürüyen kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Ancak şüpheli kaçtı, polisler de peşine düştü. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, yaklaşık yarım saat sonra Onur Algınhan'ı kereste yığınlarının arasında saklanırken yakaladı. KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDABu arada Onur Algınhan'ın bir fabrikanın önündeki keresteleri topladığı kağıt ve lastiklerle ateşe verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.Bu arada şüphelinin 7 Mayıs'ta da kapalı semt pazarının camlarını kırdığı ortaya çıktı."BANA YAK DEDİLER, YAKTIM"Onur Algınhan, emniyetteki ifadesinde, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu öne sürerek, "Halüsinasyonlar görüyorum, hayali olarak gördüğüm kişiler bana yak dediler, yaktım. Olay anını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Algınhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı
'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı

İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Hayali olarak gördüğüm kişiler yakmamı söyledi' diyen kundaklama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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